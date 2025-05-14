Oosterwolde ve Müldür Zorla Getirildi - Son Dakika
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Spor

Oosterwolde ve Müldür Zorla Getirildi

Oosterwolde ve Müldür Zorla Getirildi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olaylar nedeniyle Oosterwolde ve Müldür zorla mahkemeye getirilecek.

14.05.2025 13:02
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2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada, sanık Oosterwolde hakkında zorla getirme kararı verildi. Ayrıca Mert Müldür'ün de 'tanık' sıfatıyla zorla getirilmesine hükmedildi.

2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park'ta oynanan derbinin sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ertuğrul Karanlık, şikayetçi Ali Çelikkıran ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ertuğrul Karanlık: "Maçlarda böyle şeyler yaşanabildiği için şikayetçi olmadım, sonrasında hakkımda dava açıldığında çok şaşırdım"

Duruşmada önceki celse hakkında zorla getirme kararı verilen Ertuğrul Karanlık savunma yaptı. Sanık Karanlık, savunmasında; olay günü Fenerbahçe'nin doktoru olarak maçta bulunduğunu belirterek, "Maçı kazandıktan sonra seyircimizle kutlama yapmak istedik ancak izin verilmediği için soyunma odalarına gitmek zorunda kaldık. Orada görevli polisler, Galatasaray seyircileri stadı boşalttıktan sonra bir süre seyircimizi selamlayabileceğimizi söyledi. Bir süre sonra da soyunma odasından çıkıp stada geri döndük. Bir kısım Galatasaray yöneticisi ve görevlileri kutlama yapmamızı engellemeye çalıştı. Bir grup arkadaşla fotoğraf çekildiğimiz sırada takım elbiseli biri koşarak yanımıza geldi ve küfür etti. Göğsüme yumruk salladı, ne olduğunu anlayamadım. Ağzıma vurmuş bunu da sonradan kanadığında fark ettim. Ben de kendimi savundum. Bana vuran kişinin Ali Çelikkıran olduğunu öğrendim. Maçlarda böyle şeyler yaşanabildiği için şikayetçi olmadım, sonrasında hakkımda dava açıldığında çok şaşırdım" dedi.

Şikayetçi Ali Çelikkıran ise Ertuğrul Karanlık'ı tanımadığını, kendisine küfür edip vurmadığını söyleyerek, "Kendisi beni belimden tutmuştur. Karşıdan gelen ve bana tekme sallayan kişinin vurmasına yardım etmiştir. Arada saçımı da çekmiştir" ifadelerini kullandı.

Oosterwolde'nin 'sanık' olarak, Mert Müldür'ün 'tanık' olarak zorla getirilmesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Jayden Oosterwolde hakkında usulüne uygun davetiyeye rağmen gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı verdi. Mahkeme ayrıca, aynı gerekçeyle Mert Müldür'ün de 'tanık' sıfatıyla zorla getirilmesine hükmetti.

Mahkeme eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran 'müşteki' sıfatıyla, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal da 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler Metin Öztürk ve Erden Timur'un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, stat müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve Çelikkıran'ın sağlık raporuna göre boyun kırığı bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırığın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Oosterwolde ve Müldür Zorla Getirildi - Son Dakika

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