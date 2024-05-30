Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, başarılı sporcular Muhammet Karavuş ile İrem İncir'den Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bekliyor - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, başarılı sporcular Muhammet Karavuş ile İrem İncir'den Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bekliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, başarılı sporcular Muhammet Karavuş ile İrem İncir\'den Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bekliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Azerbaycan'da düzenlenen U23 Serbest güreş Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Muhammet Karavuş ile Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan İrem İncir'i makamında ağırladı. Başkan Güler, sporcuları desteklediklerini ve Avrupa ve Dünya şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti.

30.05.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, başarılı sporcular Muhammet Karavuş ile İrem İncir'den Avrupa ve Dünya şampiyonluğu beklediklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Azerbaycan'da düzenlenen ve 31 ülkeden toplam 365 sporcunun katıldığı U23 Serbest güreş Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Muhammet Karavuş ile Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan İrem İncir'i makamında ağırladı.

Başkan Güler, sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sizlere desteğimiz tam. Siz katıldığınız her turnuvada ve şampiyonada madalya bırakmayın. Her zaman sizlerin yanındayız. Bu gençlerimiz bizim şehrimizin iki pırlantası ve değeridir. Teknik ekip ve kıymetli sporcularımız ile bir araya gelerek bundan sonraki hedeflerimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Biz bu iki sporcumuz dahil tüm branşlarda spor yapan şehrimizin çocuklarına destek vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz bundan sonra Avrupa ve Dünya şampiyonluğudur" ifadelerine yer verdi.

Güler, başarılı sporcuların Ordu'nun gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, şehrin spor altyapısının geliştirilmesi ve sporcuların desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü, sporcuların elde ettiği başarıların diğer gençlere de ilham kaynağı olacağını belirtti. - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, başarılı sporcular Muhammet Karavuş ile İrem İncir'den Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bekliyor - Son Dakika
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