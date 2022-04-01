Amatör lig maçında kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Amatör lig maçında kavga çıktı

01.04.2022 22:50

Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Aybastıspor ve Gülyalı Turnasuyuspor arasında oynanan maçta iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Aybastıspor ve Gülyalı Turnasuyuspor arasında oynanan maçta iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Aybastı İlçe Stadı'nda oynanan çeyrek final rövanş müsabakasında Aybastıspor rakibini 1-0 yendi.

İlk maçı sahasında Gülyalı Turnasuyuspor'un 2-1 yenmesi nedeniyle maçta penaltılara gidildi. Penaltı atışlarında kazanan Gülyalı Turnasuyuspor, yarı finale yükseldi.

Karşılaşma sonunda iki takım oyuncuları arasında yaşanan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Polis ekipleri, futbolcuları ayırarak sakinleştirdi.

Çevik kuvvet polis ekipleri de taraftarın sahaya girmesini engelledi. Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bülbül, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Bir süre sahada bekletilen Gülyalı Turnasuyuspor futbolcuları, ortamın sakinleşmesiyle soyunma odasına alındı.

Gülyalı Turnasuyusporlu bir oyuncu ise tribünlerin önüne gelerek, taraftarlardan özür diledi.

Amatör lig maçında kavga çıktı
Amatör lig maçında kavga çıktı
Amatör lig maçında kavga çıktı

YORUMLAR
500
Yalova'da halı saha maçında bıçaklı kavga: 3 yaralı Yalova'da halı saha maçında bıçaklı kavga: 3 yaralı Erteleme maçında kazanan çıkmadı Erteleme maçında kazanan çıkmadı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Amatör lig maçında kavga çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 23:24:55. #1.13#
SON DAKİKA: Amatör lig maçında kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement