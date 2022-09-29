Ordu'da Karadeniz-U20 Serbest Güreş Turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Ordu'da Karadeniz-U20 Serbest Güreş Turnuvası yapıldı

29.09.2022 18:54

Ordu'da, Karadeniz-U20 Serbest Güreş Turnuvası organize edildi.

Ordu'da, Karadeniz-U20 Serbest Güreş Turnuvası organize edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Sen1 Ordusun İyilik Hareketi Vakfı iş birliğinde, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'ndaki turnuvaya, 10 ilden 350 sporcu katıldı.

Vali Tuncay Sonel, programın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, yurt içinde ve dışında çok değerli Ordulu iş insanları, akademisyenler, siyasetçiler ve bürokratlar bulunduğunu, Ordu'nun milli takım ruhuyla hareket ettiğini söyledi.

Sen1 Ordusun İyilik Hareketi Vakfı'nın yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı herkesin gönlünü fethettiğini belirten Sonel, şunları kaydetti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle devletimizin şefkatini, sıcaklığını en ücra köşedeki yetim ve öksüz olan çocuklarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, baş tacımız şehit ailelerimize, kahraman gazilerimize göstermenin gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken milli takım ruhuyla yapıyoruz ve Ordulu hemşerilerimizin, çok değerli dostlarımızın katkılarını alıyoruz."

Sonel, turnuvaya katılan sporculara ve antrenörlere başarı dileğinde bulunarak, sporcular arasından Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkmasını temenni etti.

Etkinlik, final müsabakalarının ardından yapılan madalya töreniyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, İyilik, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da Karadeniz-U20 Serbest Güreş Turnuvası yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da Karadeniz-U20 Serbest Güreş Turnuvası yapıldı - Son Dakika
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