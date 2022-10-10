Ordu spor haberleri: Altınordu Ahmet İlhan'la güzel

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 7'nci maçında 3 puanla tanışan Altınordu, galibiyet golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek'in dönüşüyle kendine geldi.

İzmir ekibi oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alırken toplanan 6 puanda da Ahmet İlhan'ın skora katkısı oldu. İlk hafta deplasmanda 3-3 sona eren Gençlerbirliği maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 1-1 biten Bolu deplasmanında kullandığı 2 penaltıdan birini gole çevirdi. Yine 1-1 sona eren Pendikspor randevusunda asist yapan deneyimli futbolcu, son olarak Tuzlaspor'u yıkan isim oldu.