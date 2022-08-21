Ordulu Sudenaz Dokgöz, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Ordulu Sudenaz Dokgöz, Avrupa ikincisi oldu

21.08.2022 15:44
Ordulu Sudenaz Dokgöz, Avrupa ikincisi oldu

Ordulu Milli Sporcu Sudenaz Dokgöz, 64 kilogramda final karşılaşmasında İtalyan Sara Scorrano'ya 3-2 mağlup oldu ve Avrupa İkincisi oldu.

Ordulu Milli Sporcu Sudenaz Dokgöz, 64 kilogramda final karşılaşmasında İtalyan Sara Scorrano'ya 3-2 mağlup oldu ve Avrupa İkincisi oldu.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı. Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın 9'uncu gününde, Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil etti. Ordulu Milli Sporcu Busenaz Dokgöz, Moldovalı rakibi Xenia Coronciuc ile yaptığı karşılaşmayı 5-0 kazanarak finale yükseldi. Sudenaz aynı zamanda bu karşılaşmadaki galibiyeti ile geçen seneki müsabakanın rövanşını kazanmış oldu.

Sudenaz Dokgöz İtalyan Sara Scorrano ile final müsabakalarında karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakanın sonucunda milli sporcu, 3-2 mağlup oldu ve şampiyonayı ikincilik ile tamamladı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda sporcuyu, antrenörü ce milli takımı tebrik etti. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, Spor, Son Dakika

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