Orkun Kökçü A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı, tedavisi Beşiktaş'ta sürecek - Son Dakika
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Orkun Kökçü A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı, tedavisi Beşiktaş'ta sürecek

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Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. TFF, ayak parmağındaki ağrısı artan Kökçü'nün tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceğini, millilerin 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda oynayacağını bildirdi.

Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2 Ekim Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak millilerin aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına ve tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA
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