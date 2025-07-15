Orkun Kökçü Beşiktaş'ta Heyecanlı

BEŞİKTAŞ'ın yeni transferi Orkun Kökçü , "Ben Beşiktaş 'ın çocuğuyum. Bu karşılama özel oldu. Star olduğumu düşündüğümden değil, Beşiktaş'ın çocuğu olduğum için. Şu an tek odağım en iyi şekilde hazırlanmak. Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

Beşiktaş'ta Pazar günü sözleşme imzalanan ve dün akşam Avusturya'daki kampa katılan Orkun Kökçü, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyecanlı olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, "Dile getirdiğim gibi başlamak için heyecanlıyım. Sonunda çocukluk hayalimdeki takımda oynuyorum. Arkadaşlarla tanıştık, çok iyi bir ortam var. En iyi şekilde gelecek maçlar için hazırlanıyoruz. O yüzden her şey iyi, güzel" diye konuştu.

'BU ARMA İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM'

Havalimanında karşılanması ve stadyumda düzenlenen imza töreniyle ilgili düşünceleri sorulan milli futbolcu, "Çok özel iki gündü. Kendi açımdan konuşursam, algı yaratılıyor şu an dünya starı gibi. Ben öyle hissetmedim. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu karşılama özel oldu. Star olduğumu düşündüğümden değil. Beşiktaş'ın çocuğu olduğum için. Benim için çok güzel geçti. O an en mutlu insandım. Hayatımda en özel ve güzel günlerden birisiydi. O yüzden taraftarımıza, başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Şu an tek odağım en iyi şekilde hazırlanmak. Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Herkes bundan emin olabilir. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

'BASKI İLLAKİ VAR O DA GÜZEL BİR ŞEY'

10 numaralı formayı giyeceği için duyduğu heyecanı dile getiren Orkun Kökçü, "Heyecanlı, küçüklükten beri maçları izlediğimde çok büyük isimler, efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı illaki var o da güzel bir şey. Baskı olmazsa en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his" şeklinde konuştu.

'BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM'

Takımla ilk kez çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız çok iyi birisine benziyor. İlk kez tanıştım. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı. Ben de en iyi şekilde hocanın istediklerini yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Takımla ilk çalışmamı yapacağım. O yüzden heyecanlıyım."

'İNŞALLAH AVRUPA'NIN BÜYÜK TAKIMLARINDA OYNAYAN GENÇ FUTBOLCULAR İLERLEYEN DÖNEMLERDE ÜLKEMİZE GELİR'

Genç bir yaşta Süper Lig'e transfer olmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Çoğu futbolcu Türkiye'ye kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor. Ama bence bizim ligi de hafife almamak lazım. Büyük oyuncular geliyor. Ben 24 yaşında geldim. İnşallah Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan genç futbolcular ilerleyen dönemlerde ülkemize gelir. Ligin kalitesi daha da artabilir. Belki bu transfer onlar için de bir mesaj olmuştur" dedi.

'TEK ODAĞIM SAHAYA ÇIKMAK'

Küçükken Beşiktaş formasıyla izlediği futbolcularla transfer videosunda birlikte oynadığını ve bunun güzel bir his olduğunu belirten Orkun Kökçü, "Tabii güzel bir his. Çünkü izlediğim oyuncularla bir video çekimi oldu. Benim için gurur verici bir şeydi. Şimdi onlar bitti. Tek odağım sahaya çıkmak ve en iyi şekilde bu kulübü temsil etmek" diye konuştu.

'MUTLUYUM, İSTEDİĞİM YERDEYİM'

Siyah-beyazlı ekibe transfer sürecini de anlatan Orkun Kökçü, "İlk teklif geldiği anda uyuyordum. Jetlag vardı, Amerika'dan geri dönmüştüm. Başkanımız sabah mesaj attı. Ona dönemedim. Uyandığımda direkt onu aradım. Başkan da çok net konuştu. 'Orkun, Beşiktaş'a gelmek ister misin, Beşiktaş'a nasıl bakarsın' dedi. Ben de 'Evet, çocukluk hayalim' dedim. 'Babanın numarasını at ve kapat' dedi. Sonrasında her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün Benfica'nın onaylamasını bekledik. Her şey çok çabuk gelişti. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Mutluyum, istediğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.

'O MAÇA (SHAKHTAR DONETSK) HAZIR OLMAK İSTİYORUM'

Fiziksel durumu hakkında da konuşan Orkun Kökçü, "Sezonu 2 hafta önce kapattım. Bugüne kadar bir şey yapmadım, dinlendim. Geçen sezon 65 maça çıktım. Şu an teknik ekip ve hocayla bir planlama yapacağız. O maça hazır olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

'ABRAHAM; İYİ, KALİTELİ BİR FORVET'

Siyah-beyazlı ekibin İngiliz forveti Tammy Abraham ile 2021-22 sezonundaki Konferans Ligi finalindeki yaşadıkları tartışma hatırlatılan Orkun Kökçü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konferans Ligi finaliydi. İkimiz de hırslıydık. O anda öyle bir olay yaşandı, sonrasında iyi bir ilişkimiz oldu maçtan sonra da. Geldiğimde bir paylaşım yaptı, güzel oldu. Konuştuk, sohbet ettik. İyi, kaliteli bir forvet. O da Türkiye'ye geldi. Ligin kalitesi artıyor. İnşallah nice goller atar ve şampiyonluklar yaşarız."