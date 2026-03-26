Orkun Kökçü\'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

ORKUN'UN MAÇ SONU GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve beklediği süreyi bulamayan Orkun Kökçü'nün maç sonundaki tavırları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Stattan ayrıldığı esnada oldukça düşünceli ve asık suratlı olduğu gözlenen milli yıldızın bu hali epey dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından futbolseverler iki farklı görüş etrafında toplandı. Bir kesim futbolsever görüntülerin anlık olduğunu ve her futbolcunun maç sonunda, özellikle az süre aldığı bir karşılaşmanın ardından benzer bir ciddiyete sahip olabileceğini belirtti.

Diğer bir kesim ise Orkun'un Beşiktaş'taki yüksek form grafiğine dikkat çekerek, yedek kalmasının oyuncuda haklı bir hayal kırıklığı yarattığını savundu. Bu görüşü destekleyenler, "Milli takımda formayı hak eden isimlerin mutsuz olması doğaldır'' ve ''Sanki maçı kaybettik. Tüm oyuncular mutlu mutlu giderken Orkun'un suratında mimik yok. Yedek kalmayı hak etmiyordu'' yorumunda bulundu.