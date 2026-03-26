Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı
Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

26.03.2026 23:13
A Milli Takım'da Romanya karşısına yedek kulübesinde başlayan Orkun Kökçü'nün maç sonunda stattan ayrıldığı esnadaki yüz ifadesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası bazı futbolseverler milli oyuncunun normal bir tavırda olduğunu belirtirken, bazıları ise bu formuyla yedek kalmaması gerektiğini ve mutsuz olmasının doğal olduğunu savundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

ORKUN'UN MAÇ SONU GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve beklediği süreyi bulamayan Orkun Kökçü'nün maç sonundaki tavırları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Stattan ayrıldığı esnada oldukça düşünceli ve asık suratlı olduğu gözlenen milli yıldızın bu hali epey dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından futbolseverler iki farklı görüş etrafında toplandı. Bir kesim futbolsever görüntülerin anlık olduğunu ve her futbolcunun maç sonunda, özellikle az süre aldığı bir karşılaşmanın ardından benzer bir ciddiyete sahip olabileceğini belirtti.

Diğer bir kesim ise Orkun'un Beşiktaş'taki yüksek form grafiğine dikkat çekerek, yedek kalmasının oyuncuda haklı bir hayal kırıklığı yarattığını savundu. Bu görüşü destekleyenler, "Milli takımda formayı hak eden isimlerin mutsuz olması doğaldır'' ve ''Sanki maçı kaybettik. Tüm oyuncular mutlu mutlu giderken Orkun'un suratında mimik yok. Yedek kalmayı hak etmiyordu'' yorumunda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Orkun Kökçü, Milli Takım, Romanya, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    ilk 11 oyuncu yedek montella kabahatlı 5 3 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Başka sefere şampiyon 1 0 Yanıtla
  • 23Kartal 23Kartal:
    Kerem aktürkoğlu kendi takımında bile formsuz ve yedek.Orkun bu sıralar çok formda ve hırslı.Barış ı da çıkartmaması gerekirdi.Hakan yorulmaya başlamıştı daha erken çıkmalıydı.Önümüzde ki maça Montella çok daha mantıklı davranmalı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
