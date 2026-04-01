Orkun Kökçü\'nün babasından olay paylaşım

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.04.2026 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımızın yıldız ismi Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, Kosova maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Oğlunun 11'de oynamasını eleştirenlere göndermede bulunan baba Kökçü, yaptığı paylaşımda "Konuşun!!! Allah var, gam yok!'' sözlerini sarf etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti.

TARİHİ GOL ORKUN'UN ASİSTİYLE KEREM'DEN

Türkiye'ye galibiyeti getiren gol 53. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BABASINDAN OLAY PAYLAŞIM

Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, Kosova maçı biter bitmez çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Mücadele öncesinde oğlunun ilk 11'de oynayacak olmasını eleştiren futbolseverlere göndermede bulunan Halis Kökçü, "Konuşun!!! Allah var, gam yok!'' sözlerini sarf ederek tepkilere yanıt verdi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 2698 2698:
    Gol Orkunun 20 1 Yanıtla
  • ali veli ali veli:
    gol orkunun maçın adamıda kendisi 20 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
00:08
Neler yaptın öyle Uğurcan Bütün Türkiye onu konuşuyor
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:57:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.