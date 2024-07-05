Ortahisar Belediyesi Sporcuları Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Spor

Ortahisar Belediyesi'nin iki sporcusu, 2- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bugüne kadar spora ve sportif faaliyetlere her branşta büyük destek veren Ortahisar Belediyesi, bireysel sporlarda ve takım sporlarında bu desteklerinin karşılığını almaya devam ediyor. 1-9 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenlenen 'Türkiye Büyükler-Gençler K1 Style -Low Kick-Kick Boks Şampiyonası'na katılan Ortahisar Belediyesi sporcuları, iki altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada Alaattin Bektaş Büyük Erkekler Low Kick dalında 57 kiloda altın madalya kazanırken, bayanlar K-1 branşında da Tuğçe Bektaş 60 kiloda altın madalya aldı. Bu sonuçlarla birlikte altın madalya kazanan Ortahisar Belediyesi'nin iki sporcusu 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Sporda elde edilen başarılarla büyük gurur duyduklarını dile getiren Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya, "Gerek bireysel sporlarda gerekse takım sporlarında her yıl elde ettiğimiz bu başarılar, göğsümüzü kabartıyor. Spora ve sportif faaliyetlere destek veriyor, elde edilen başarıların sevincini ve heyecanını bütün Trabzon şehri olarak hep birlikte yaşıyoruz. Sporcularımızın başarılarıyla, bütün Trabzonlular gibi biz de gurur ve onur duyuyoruz. Bayan Hentbol Takımımız ve bireysel sporcularımıza her zaman maddi ve manevi olarak destek olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan çok değerli sporcularımız Alaattin Bektaş ile Tuğçe Bektaş'a da şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON