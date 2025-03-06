Oruç Açma Anı Futbol Maçında

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Antalya'da U17 Ligi 1. Grup'ta oynanan Filinta Spor Kulübü-Akdenizspor karşılaşmasının ikinci yarısının ilk dakikaları iftar saatine denk geldi. Topun ağlarla buluştuğu bir pozisyon sırasında ezan okununca müsabakanın hakemi, golü verdikten hemen sonra oruçların açılması için düdüğünü çaldı ve oyunu durdurdu. Hakemler ile futbolcular, su ve hurmayla oruçlarını açtıktan sonra mücadele devam etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Zeytinköy 3 numaralı sahada 2 Mart Pazar günü saat 18.00'da Filinta Spor Kulübü ile Akdenizspor arasında oynanan U17 Ligi 1. Grup karşılaşmasının ikinci yarısında izleyenlerin takdirini toplayan bir an yaşandı. Hidayet Eşer, Başar Demirel ve Enes Yüksel hakem üçlüsünün yönettiği müsabakanın ikinci yarısının başında bir frikik kararı verildi. Topun ağlarla buluştuğu pozisyon esnasında ise akşam ezanı okundu. Golü verdiğini belirtmek için düdüğünü çalan hakem, hemen ardından ise bir düdük daha çalarak futbolcuları saha kenarına davet etti. Oruçlarını su ve hurmayla açan hakemler ile futbolcular, 5 dakikalık aranın ardından maça kaldıkları yerden devam etti.

Karşılaşma Filinta Spor Kulübü'nün 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. - ANTALYA