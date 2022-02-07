CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik evinde oynadığı maçta lider İlbank'a 3-1 mağlup olarak haftalar sonra kaybetti.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 16.haftasında oynadığı maçta İlbank'a kaybederek haftayı mağlubiyetle kapattı.
Salon: OSB Spor Salonu
Hakemler: Fırat Asım Dicle xx, Cihan Demir
CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren x, Beyza Dursun x, Açelya Ozman x, Ezgi Sultan Sert x, Mervenur Oktay x, Leyva Tagle Leslie x, Unzilenur Cansız x, Ceren Çınar x, Melis Ece Yurtsever x, Pelin Özkılıçcı x, Zehra Coşkunsu x, Buse Kaygısız x
İlbank: Cansın Surgun xx, Eylül Karadaş xx, Şeyma Nur Akbulut xx, Aysun Aygör xx, Duygu Ucdağ xx, Zeynep Oturan xx, Aybuke Özdemir xx, Tuğçe Öcal xx, Lana Scuka xx, Mendoza Yoana xx, Sinem Bayazıt xx, Selen Ursavaş xx
Setler:
1.Set: 20-25
2.Set: 20-25
3.Set: 25-20
4.Set: 23-25 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › OSB Teknik Koleji lidere evinde kaybetti - Son Dakika Spor