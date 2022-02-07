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OSB Teknik Koleji lidere evinde kaybetti - Son Dakika

OSB Teknik Koleji lidere evinde kaybetti

07.02.2022 11:27
OSB Teknik Koleji lidere evinde kaybetti

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik evinde oynadığı maçta lider İlbank'a 3-1 mağlup olarak haftalar sonra kaybetti.

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik evinde oynadığı maçta lider İlbank'a 3-1 mağlup olarak haftalar sonra kaybetti.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 16.haftasında oynadığı maçta İlbank'a kaybederek haftayı mağlubiyetle kapattı.

Salon: OSB Spor Salonu

Hakemler: Fırat Asım Dicle xx, Cihan Demir

CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren x, Beyza Dursun x, Açelya Ozman x, Ezgi Sultan Sert x, Mervenur Oktay x, Leyva Tagle Leslie x, Unzilenur Cansız x, Ceren Çınar x, Melis Ece Yurtsever x, Pelin Özkılıçcı x, Zehra Coşkunsu x, Buse Kaygısız x

İlbank: Cansın Surgun xx, Eylül Karadaş xx, Şeyma Nur Akbulut xx, Aysun Aygör xx, Duygu Ucdağ xx, Zeynep Oturan xx, Aybuke Özdemir xx, Tuğçe Öcal xx, Lana Scuka xx, Mendoza Yoana xx, Sinem Bayazıt xx, Selen Ursavaş xx

Setler:

1.Set: 20-25

2.Set: 20-25

3.Set: 25-20

4.Set: 23-25 - KAYSERİ

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Sigorta, gençlik, Fırat, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OSB Teknik Koleji lidere evinde kaybetti - Son Dakika Spor


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