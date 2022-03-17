OSB Teknik Koleji'nin gözü Sultanlar Ligi'nde - Son Dakika
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OSB Teknik Koleji'nin gözü Sultanlar Ligi'nde

17.03.2022 16:01
OSB Teknik Koleji'nin gözü Sultanlar Ligi'nde

CeraStlye OSB Teknik Koleji Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da düzenlenecek Kadınlar 1. Lig play-off müsabakalarına hazırlanıyor.

CeraStlye OSB Teknik Koleji Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da düzenlenecek Kadınlar 1. Lig play-off müsabakalarına hazırlanıyor.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde B Grubunu ilk 4 takım arasında tamamlayan CeraStlye OSB Teknik Koleji, Sultanlar Ligi'ne giden yolda Play-Off'lara adını yazdırdı. Play-Off öncesi hazırlıklarını antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin nezaretinde sürdüren CeraStlye OSB Teknik Koleji'nde moraller üst seviyede. CeraStyle OSB Teknik Kulübünden yapılan açıklamada, "Adımızda Kayseri, armamızda Erciyes, hedefimizde Sultanlar Ligi var. "Bu şehre şampiyonluk yakışır" parolasıyla çıktığımız bu yolda 22-24 Mart tarihlerinde Bursa'da Sultanlar Ligi play-off yarı final müsabakalarında İlbank, Karşıyaka ve Edremit Belediyespor Altınoluk ile mücadele edecek sultanlarımıza başarılar dileriz. Final öncesi son provalarda desteklerimiz ve dualarımız sultanlarımızla" denildi.

OSB Teknik Koleji Play-Off yarı final maç takvimi ise şu şekilde:

22 Mart 2022 Salı

16.30 CeraStlye OSB Teknik Koleji-İlbank

23 Mart 2022 Çarşamba

16.30 CeraStlye OSB Teknik Koleji-Karşıya

24 Mart 2022 Çarşamba

16.30 CeraStlye OSB Teknik Koleji-Edremit Belediye Altınoluk - KAYSERİ

OSB Teknik Koleji'nin gözü Sultanlar Ligi'nde

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Play Off, voleybol, Bursa, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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