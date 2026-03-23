Osimhen Ameliyat Olacak

GALATASARAY'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyat oluyor.

Liverpool karşılamasının ardından ülkesi Nijerya'ya giden Osimhen için ameliyat kararı alındı. Bugün sabah İstanbul'a gelen ve kontrolleri yapılan Nijeryalı golcü oyuncu kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alındı. Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.