Osimhen attığı gollerle yıldızlaştı, Nijerya son 8'e kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osimhen attığı gollerle yıldızlaştı, Nijerya son 8'e kaldı

Osimhen attığı gollerle yıldızlaştı, Nijerya son 8\'e kaldı
06.01.2026 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Victor Osimhen'in 2 golle yıldızlaştığı maçta Nijerya, Mozambik'i 4-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Mozambik takımları karşı karşıya geldi. Fez Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 4-0'lık skorla kazandı.

VICTOR OSIMHEN'DEN DUBLE

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ve 75. dakikada Akor Adams kaydetti.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, ilk 11'de sahaya çıkarken 68 dakika oyunda kaldı. Beşiktaş forması giyen Wilfried Ndidi ise 83 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Paul Onuachu da 86. dakikada oyuna dahil oldu.

NİJERYA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Nijerya, Afrika Kupası'nda son 8'e kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Mozambik ise turnuvaya veda etti.

Victor Osimhen, Galatasaray, Mozambik, Nijerya, Afrika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen attığı gollerle yıldızlaştı, Nijerya son 8'e kaldı - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:05:07. #7.11#
SON DAKİKA: Osimhen attığı gollerle yıldızlaştı, Nijerya son 8'e kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.