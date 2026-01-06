Osimhen attığı gollerle yıldızlaştı, Nijerya son 8\'e kaldı

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Mozambik takımları karşı karşıya geldi. Fez Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 4-0'lık skorla kazandı.

VICTOR OSIMHEN'DEN DUBLE

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ve 75. dakikada Akor Adams kaydetti.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, ilk 11'de sahaya çıkarken 68 dakika oyunda kaldı. Beşiktaş forması giyen Wilfried Ndidi ise 83 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Paul Onuachu da 86. dakikada oyuna dahil oldu.

NİJERYA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Nijerya, Afrika Kupası'nda son 8'e kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Mozambik ise turnuvaya veda etti.