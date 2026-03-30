Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık süreci devam ederken, Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kırık kolu nedeniyle ameliyat olan Osimhen'in derbi kararı gündem oldu.

KOLU KIRILDI, AMELİYAT OLDU

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da operasyon geçiren Osimhen'in tedavi süreci yakından takip ediliyor. Kulüp doktoru Yener İnce'nin birebir ilgilendiği yıldız oyuncunun rehabilitasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi.

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sağlık ekibinin değerlendirmesine göre Osimhen'in 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte yıldız golcünün Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi öngörülmüyor.

DERBİ İÇİN KARARINI VERDİ

Öte yandan Osimhen'in hedefi ise net. 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen yıldız futbolcunun, risklere rağmen geri adım atmadığı öğrenildi. Osimhen'in yönetime, "Ne olursa olsun derbide sahada olacağım" diyerek rest çektiği ifade edildi.

PERFORMANSIYLA FARK YARATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistle toplam 26 gole katkı sağladı.