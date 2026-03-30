Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest

30.03.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kırık kol nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Ancak yıldız futbolcu, 26 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için kararını verdi ve 'Ne olursa olsun sahada olacağım' dedi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık süreci devam ederken, Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kırık kolu nedeniyle ameliyat olan Osimhen'in derbi kararı gündem oldu.

KOLU KIRILDI, AMELİYAT OLDU

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da operasyon geçiren Osimhen'in tedavi süreci yakından takip ediliyor. Kulüp doktoru Yener İnce'nin birebir ilgilendiği yıldız oyuncunun rehabilitasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi.

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sağlık ekibinin değerlendirmesine göre Osimhen'in 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte yıldız golcünün Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi öngörülmüyor.

DERBİ İÇİN KARARINI VERDİ

Öte yandan Osimhen'in hedefi ise net. 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen yıldız futbolcunun, risklere rağmen geri adım atmadığı öğrenildi. Osimhen'in yönetime, "Ne olursa olsun derbide sahada olacağım" diyerek rest çektiği ifade edildi.

PERFORMANSIYLA FARK YARATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistle toplam 26 gole katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yasin Kahriman Yasin Kahriman:
    Simdi Osimhenin bu yaptigi rest mi yoksa jest mi editör 40 2 Yanıtla
  • Hüseyin Yılmaz Hüseyin Yılmaz:
    Hep demişimdir bu son dakika fenerli diye ;) Ya da Türkçe si yetmiyor . Rest değil Jest olacak koçum benim 8 1 Yanıtla
  • Gakko 23 Gakko 23:
    rest demek. terslemek demek. jest demek kıyak demek feragat demek ödeşmek demek siz ne demek istisiz he krolar 2 1 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Wow! 2 1 Yanıtla
  • bygh72qmhm bygh72qmhm:
    jest i de rest yazmışsınız ya. yapı var yapı ?? 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Ürdün’de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

09:53
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
09:49
Yok böyle gol Haberi okuyanlar ’’Bu resmen şike’’ diyor
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar ''Bu resmen şike'' diyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:01
İsrail’in hedef aldığı Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238’e yükseldi
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
08:25
Kısmetse Olur Ayça’dan “veda“ paylaşımı Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:13
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
07:12
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
06:52
Vatandaşlardan şikayet yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 10:04:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.