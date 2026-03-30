Osimhen\'e dev çağrı: Manchester United\'a gel

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için dikkat çeken bir Manchester United açıklaması gerçekleştirildi. Manchester United'in eski futbolcusu Nicky Butt, Osimhen'in Manchester United için doğru transfer olacağını söyleyerek, Nijeryalı futbolcuyu İngiliz devine transfer olmaya davet etti.

"DOĞRU SEÇİM OSIMHEN"

Osimhen'i taraftarı olduğu Manchester United'a çağıran Nicky Butt, "Onu Manchester United'a davet ediyorum. Bence Osimhen doğru seçim olur. Türk takımlarından gelen oyuncuların uygun fiyatlı olduğunu düşünürsünüz. Transfer ekibi sadece en iyi oyuncuları değil, aynı zamanda uygun fiyatları olanları da değerlendirecektir." dedi.

'GÜÇLÜ, HIZLI, FARKLI TÜRLERDE GOL ATABİLİYOR'

Sözlerine devam eden Butt, Osimhen'in Manchester United'ın transfer listesinin üst sıralarında olması gerektiğini dile getirerek, "120 milyon sterlin değerinde bir bonservise sahip olan ve asla alamayacağınız bazı oyuncularla zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Bence Osimhen; güçlü, hızlı, savunmacıların arkasına sızmayı biliyor, sağlam, top kontrolü iyi, farklı türlerde goller atabiliyor ve hava toplarında iyi." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 29 maçta sahaya çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.