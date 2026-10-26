Osimhen Fenerbahçe derbisinde 2 gol attı, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı - Son Dakika
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Osimhen Fenerbahçe derbisinde 2 gol attı, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı

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Osimhen Fenerbahçe derbisinde 2 gol attı, ligdeki gol sayısını 8\'e çıkardı
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 2 gol attı ve ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 1 golüyle bu sezon toplamdaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı. Müsabakanın 29. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Osimhen, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Müsabakanın 44. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda uzaklaştırılan topa Davinson Sanchez'in ceza sahası dışından vuruşunda kale önünde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 2-0 yaptı.

Victor Osimhen böylece ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 9 yaptı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 88. dakikada yerini Wilfried Singo'ya bıraktı.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiTrendyol Süper LigVictor OsimhenGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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