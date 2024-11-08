Osimhen: Galatasaray'da Olmaktan Mutluyum

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Victor Osimhen, Tottenham maçının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bonservisinin Galatasaray tarafından alınacağı iddialarıyla ilgili konuşan Osimhen, "Buraya geldiğimden beri çok mutluyum. Herkes beni çok iyi karşıladı. Ocakta gideceğim söyleniyor. Ben, sezon sonuna kadar burada olacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Bana gelip bu iş söylendiği zaman konuşuruz. Burası, çok hoşuma giden bir kulüp. Şu anda maçlara odaklanmam gerekiyor. Hedeflerimiz var. İstanbul'da çok keyifli vakit geçiriyorum ve taraftarlarla aram çok iyi. Burada oynadığım futboldan memnunum. Burada olduğum için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın vizyonlu bir kulüp olduğunu belirten Osimhen, "Transfer videomda bana konsept göstermişlerdi. Galatasaray, hayalleri olan bir kulüp. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Çok yorgun olduğum için maçtan çıktım. Yeni bir oyuncunun o an oyuna girmesi önemliydi. Her zaman önemli olan galibiyettir." diye konuştu.

"Bence şu anki kadromuz, Avrupa'da kupa kazanabilecek seviyede"

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Nijeryalı santrfor, "Bence şu anki kadromuz, Avrupa'da kupa kazanabilecek seviyede. Bu hayali gerçekleştirmemiz bence mümkün. Sezon başından beri gösterdiğimiz bir performans var. Bu hayali gerçekleştirmek için şansımız var." şeklinde görüş belirtti.

Yazın kendi başına antrenman yaptığını vurgulayan Osimhen, "Başta takıma adapte olmam kolay değildi. Mertens'i önceden tanıyordum. Orta sahada da Torreira ve Sara gibi kaliteli oyuncular var. İnanılmaz bir kimya yarattığımızı düşünüyorum. Onlara adapte olmak çok önemliydi. İyi performansım biraz da takımım sayesinde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.