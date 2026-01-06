Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman\'dan paylaşım

Nijerya Milli Takımı'nın Mozambik ile karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu mücadelesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Nijerya'nın 3-0'lık üstünlüğü sürerken, Victor Osimhen ile Ademola Lookman bir anda tartışmaya başladı.

BEŞİKTAŞLI NDIDI ARAYA GİRDİ

İkili arasındaki kısa süreli gerginlik büyümeden Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldız ismi Wilfried Ndidi araya girerek ortamı yatıştırdı. Yaşanan tartışma, tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverler arasında da gündem oldu. Tartışmanın ardından Victor Osimhen'in oyundan alınması dikkat çekerken, değişiklik sonrası saha içindeki tansiyon düşürüldü.

LOOKMAN'DAN PAYLAŞIM

Osimhen ile arasında yaşanan gerginlik sonrası Lookman'dan bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncu, Osimhen ile birlikte olan fotoğrafını paylaşarak 'Her zaman birlikte' notunu düştü. Bu paylaşım Nijeryalı taraftarları sevindirdi.

"SAHADA OLAN SAHADA KALIR"

Öte yandan Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, iki oyuncu arasında geçen tartışma hakkında konuşarak, "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır, medya ile paylaşmam. Takım içindeki her şey takım içinde kalır" ifadelerini kullandı.