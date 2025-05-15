Osimhen\'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon Jose Mourinho'nun planları arasında yer bulmakta zorlanan İsmail Yüksek ve satılacağı konuşulan genç yıldız Yusuf Akçiçek hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İSMAİL'İ RADARA ALDILAR

İsmail Yüksek, Fransa Ligue 1'in dev kulüplerinin radarına girdi. Daha önce Lyon'un teklifini geri çeviren milli orta saha, bu kez Marsilya'nın ilgisini ciddi şekilde değerlendiriyor. Takvim'in haberine göre Marsilya ve Lyon'un tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve maddi şartların konuşulduğu iddia edildi.

İKİ FUTBOLCUDAN BEKLENEN GELİR 35 MİLYON EURO

İsmail Yüksek'in menajeriyle temasa geçen iki kulübün sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunması bekleniyor. Fransız devleri, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in bonservis beklentisinin 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

Daha önce Yusuf Akçiçek için İstanbul'a gelen Marsilya'nın 18 yaşındaki stoper haricinde İsmail Yüksek'i de çok istediği belirtilirken, Fransız devinin 2 yıldız için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

OSİMHEN İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Victor Osimhen'in bonservisini almak için gözünü karartan Ali Koç ve kurmaylarının Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek'ten gelen 35 milyon euroyu bu transfere aktaracağı belirtilirken, Başkan Koç'un Napoli'yle görüşmelere devam ettiği bildirildi.