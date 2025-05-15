Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek - Son Dakika
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Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

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Galatasaray'ın kiralık golcüsü Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek'in satışından 35 milyon euro hedefliyor. Sarı-lacivertliler eğer bu satışı gerçekleştirirse, Osimhen'in bonservisini alacak paranın ciddi bir miktarını cebine koyacak.

15.05.2025 09:25
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon Jose Mourinho'nun planları arasında yer bulmakta zorlanan İsmail Yüksek ve satılacağı konuşulan genç yıldız Yusuf Akçiçek hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İSMAİL'İ RADARA ALDILAR

İsmail Yüksek, Fransa Ligue 1'in dev kulüplerinin radarına girdi. Daha önce Lyon'un teklifini geri çeviren milli orta saha, bu kez Marsilya'nın ilgisini ciddi şekilde değerlendiriyor. Takvim'in haberine göre Marsilya ve Lyon'un tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve maddi şartların konuşulduğu iddia edildi.

İKİ FUTBOLCUDAN BEKLENEN GELİR 35 MİLYON EURO

İsmail Yüksek'in menajeriyle temasa geçen iki kulübün sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunması bekleniyor. Fransız devleri, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in bonservis beklentisinin 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

Daha önce Yusuf Akçiçek için İstanbul'a gelen Marsilya'nın 18 yaşındaki stoper haricinde İsmail Yüksek'i de çok istediği belirtilirken, Fransız devinin 2 yıldız için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

OSİMHEN İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Victor Osimhen'in bonservisini almak için gözünü karartan Ali Koç ve kurmaylarının Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek'ten gelen 35 milyon euroyu bu transfere aktaracağı belirtilirken, Başkan Koç'un Napoli'yle görüşmelere devam ettiği bildirildi.

Osimhen\'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

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Son Dakika Spor Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Erhan Başer:
    he osimenin bundan haberi varmı Türkiyede kalırsa Galatasaray'dan başka hiç bir kulüpte oynamaz 98 4 Yanıtla
  • Sergen:
    Fenerbahçeli olarak söylüyorum gsye alıyordur, sponsorlukla gsye aktarır parayı. "osimhenin gsye gelmesi çok iyi oldu, çünkü icardi kötü sakatlandı" diyen ve devamlı siyasetçileri ziyaret eden birinin amacı kime neye nasıl hizmet ettiği açık... istifa da edemediğine göre, bıraktırmıyorlar :) 74 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hayalle yaşayanı bin kere hayalsiz yaşayanı 1 kere 68 1 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Allah aşkına bu iki oyuncu 35 milyon euro eder mi, ya el nesiry 30 milyon euro diyorsunuz ya başka birsey kendi takımında kosamayan oyuncuya bile ısmarlama haber yapiyorsunuz, boş haber yapıyorsunuz milletin gönlünü eğliyorsunuz 64 1 Yanıtla
  • 633148:
    ne boş bir haber ben Fenerbahçeliyim osimhen asla fenere gelmez diyelim geldi Ali koç ne kadar boş bir adam derim 61 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Fenerbahçe nin Galatasaray hayranriklari bitmedi şimdide osimhen, prekazi, Tanju Çolak, Mehmet tobal, emre belezoglu, Tolga ciğerci, serdar aziz, Engin verel, büyük Mehmet, daha neleri 20 4 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    kedi yetişemediği ete mundar olurmuş .bu yalana ancak fenerliler inanır osimen fenere gidipte kariyerini bitirirmi 11 senedir şampiyon olamıyan takıma gidermi. 20 2 Yanıtla
  • Erdem Meric:
    bu fenerlilerde hiç akıl yok mu? Osimhen'in fenerbahceye evet diyeceğini düşünebilme ihtimali bile ihtimal değil :) 17 3 Yanıtla
  • poyraz can:
    vizyonsuz kulüp 15 2 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yahu Allah’ınızı severseniz haberciliğin ta içine ettiniz. osimhen kim Fenerbahçe kim. adam menajerini kovdu o takımdan teklif getirirsen sende gelme diye. açıkta kalmışsınız üstünüzü örtün. diyelimki almaya uğraştınız. uğraşınız almak için değil gs almasın diye deneyeceğim içinizden geçmesin diye uğraşınız. hadi siz anca gidersiniz. osimhen alırsa Türkiye’de Galatasaray alır. gerisi küçük osimheni alır 13 3 Yanıtla
  • M S:
    Babaniz FENERBAHCE lavuk kulübü ?? 1 5 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    ne çok parlattınız ya ben fenerbahçeliyim bu dengesiz adamı istemiyorum şahsen hakemlerle oynamaktan sağa sola el hareketi yapmaktan başka bir halt ettiği yok 1 3 Yanıtla
  • babasultan:
    Bunu alacağınıza lukakuyu bonservissiz alın .. 3 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Her çiçek her toprakta açmaz 1 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    DÜNYA YILDIZININ EŞŞEK BAHÇEDE NE İŞİ VAR DİREK ŞAMPİYON LAR LİGİ'NDE OYNAYACAK DÜNYA DA KAÇ TANE TAKIM VAR 0 0 Yanıtla
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