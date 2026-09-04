Osimhen'in VAR'lı Golüyle Galatasaray, Başakşehir Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika
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Osimhen'in VAR'lı Golüyle Galatasaray, Başakşehir Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynadığı maçın ilk yarısını Osimhen'in 16. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. VAR kontrolü sonrası geçerli sayılan golde, üst direğe çarpıp çizgiyi geçen top oyunu etkiledi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Skov Olsen, Kaluzinski, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Sane, Osimhen (Dk. 33 Barış Alper Yılmaz)

Gol: Dk. 16 Osimhen (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 37 Operi (İstanbul Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki İstanbul Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Batrakov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı önünden şutunda kaleci Deniz Dilmen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Yunus Akgün'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, altıpasın gerisinde sırtı kaleye dönük buluştuğu topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Deniz'de kaldı.

16. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Torreira'nın kaptığı topla ceza yayı sağ çaprazında buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR kararıyla golü verdi: 0-1.

27. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Batrakov'a indirdi. Rus oyuncu topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak Başakşehirli oyunculara geçti. Bu sırada Umut Güneş topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak isterken Sara'ya çarparak kaleye yönelen top direk dibinden auta çıktı.

43. dakikada Operi'nin ara pasıyla topla buluşan Kemen, Sanchez'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Osimhen'in VAR'lı Golüyle Galatasaray, Başakşehir Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika

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