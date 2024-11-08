Osimhen: Sezon Sonuna Kadar Galatasaray\'dayım

Spor

Victor Osimhen: Sezon sonuna kadar burada olacağım

Uğur GÜLBOY – Serhan TÜRK/ İSTANBUL, – GALATASARAY'IN Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, "2 gol atmak, takıma katkı sağlamak mutluluk verici. Geldiğimden beri çok mutluyum. Ocakta gidip gitmeyeceğime dair şeyler söyleniyor. Sezon sonuna kadar burada olacağım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum. Galatasaray ile Napoli ne konuşuyor bilmiyorum. Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak istiyorum" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadelede 2 gol kaydeden sarı-kırmızılı takımın santrforu Victor Osimhen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan 25 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyet büyük bir başarı oldu çünkü bizim için bir şeyler ifade ediyor. Taraftarlara da teşekkür ediyoruz destekleri için. 2 gol atmak, takıma katkı sağlamak mutluluk verici. Geldiğimden beri çok mutluyum. Galatasaray; taraftarı, kulübü çok iyi bir aile. Aileme ve bana verdiklerinden, ilgilerinden dolayı mutluyum. Elimden geleni vermek istiyorum. Ocakta gidip gitmeyeceğime dair şeyler söyleniyor. Sezon sonuna kadar burada olacağım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum. Galatasaray ile Napoli ne konuşuyor bilmiyorum. Bana karşı gelip bir şeyler söylenirse konuşuruz. Galatasaray çok hoşuma giden, güzel bir kulüp. Buradayım, takıma ve maçlara odaklanmalıyım. Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak istiyorum. Hedeflerimiz var. İstanbul'da çok keyifli vakit geçiriyorum, kulüpte de aynı şekilde. Taraftarlarla aram çok iyi. Oynadığım futboldan da mutluyum. Burada mutluyum" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN HER ZAMAN GALİBİYETTİR'

Sezon başında transferinin açıklandığı videoda Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını gösterdiği anların hatırlatılması üzerine Osimhen, "Benim için de o video sürprizdi. Galatasaray'ın ne kadar vizyonu olan bir kulüp olduğunu gördüm. Hayalleri olduğunu gördüm. UEFA kupası vardı orada. Daha önce kazanılan bir kupa. Hocamız da takımımıza arka planda çalışanlar da destek oluyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Çok yorgun olduğum için maçtan çıktım. Yeni bir oyuncunun girmesi ve yüzde 100'ünü veriyor olması önemliydi. Önemli olan her zaman galibiyettir" ifadelerini kullandı.

'BU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ŞANSIMIZ VAR'

UEFA kupasını kazanmak için sarı-kırmızılı takımın kadrosunun yeterli olduğunun altını çizen golcü oyuncu, "Kaleciden forvete ve hocamıza kadar bu seviyedeyiz. Bu hayali gerçekleştirmek mümkün diye düşünüyorum. Sezon başından beri verdiğimiz performans var. Maç maç gitmemiz gerek. Bu hayali gerçekleştirmek için şansımız var" şeklinde konuştu.

'İNANILMAZ BİR KİMYA YARATTIK'

Nijeryalı futbolcu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Ben kendi başıma antrenman yapıyordum. Çalışmalarım vardı. Birlikte çalışınca daha farklı olurdu. Kolay da değildi. Diğer yandan da şöyle kolaylıkları vardı. Dries Mertens'in nasıl oyuncu olduğunu biliyordum. Kaliteli oyuncular var takımda; Lucas Torreira, Gabriel Sara. Onlara adapte olmak önemli. İnanılmaz bir kimya yarattık. Gerçekten bu kadar iyi performans sergilemem takımımın sayesinde."