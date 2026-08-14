Osimhen, Süper Lig\'in İlk Golünü Attı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golünü Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, takımın gollerini 53. ve 90. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Çorum FK karşısında 53. dakikada maçın ilk golünü atan Nijeryalı futbolcu, böylece Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golüne de imza atmış oldu.

27 yaşındaki Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ligdeki son golünü ise 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kaydetmişti.