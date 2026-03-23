Osimhen ve Lang'ın Sakatlık Durumları
Osimhen ve Lang'ın Sakatlık Durumları

23.03.2026 19:59
Galatasaray doktoru, Osimhen ve Lang'ın sakatlıklarıyla ilgili son durumu açıkladı.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener İnce, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında ilk olarak Noa Lang'ın durumuna değindi.

Hollandalı futbolcunun sağ el birinci parmağında ciddi yaralanmasının olduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:

"Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, yapılacak değerlendirmeler sonrasında şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz."

Yener İnce, bugün operasyon geçiren Victor Osimhen'in ameliyatının başarılı olduğunu söyleyerek, "Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

