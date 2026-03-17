Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir
17.03.2026 13:00
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için Arsenal ve Manchester United başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri harekete geçti. Transfer piyasasında büyük yankı uyandıran gelişmede, Galatasaray'ın Osimhen için en az 150 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Osimhen'e olan ilgi sadece İngiltere ile sınırlı kalmıyor; PSG, Atletico Madrid ve Barcelona da oyuncuyu yakından takip ediyor.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri harekete geçti. Transfer piyasasında büyük yankı uyandıran gelişmede sarı-kırmızılı kulübün talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

PREMIER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

Nijerya basınından Punch Sports Extra'nın haberine göre Arsenal ve Manchester United, Osimhen transferi için yarışa girdi. İngiliz kulüplerinin bu transfer için yaklaşık 140 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

GALATASARAY 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon başında Osimhen'i 75 milyon euroya kadrosuna katan Galatasaray'ın, yıldız golcüyü bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Nijeryalı forvet için en az 150 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Osimhen'e olan ilgi yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadı. PSG'nin oyuncuyla ilgilendiği ancak yüksek maaş ve bonservis nedeniyle temkinli yaklaştığı aktarıldı.

İspanya'dan Atletico Madrid'in Osimhen'i öncelikli hedef olarak belirlediği, Barcelona'nın ise yıldız futbolcuyu yakından izlediği ve teknik direktör Hansi Flick'in transferi istediği iddia edildi.

TRANSFERDE KRİTİK FARK: 10 MİLYON EURO

İddialara göre transfer yarışında belirleyici farkın 10 milyon euro olabileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın belirlediği yüksek bonservis bedeli, kulüpler arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

Son Dakika Spor Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 32321216034i 32321216034i:
    Fena uçuyorsunuz bakacağiz sonuca 4 7 Yanıtla
  • xgzg7x4vj5 xgzg7x4vj5:
    ziyaaaaa 3 1 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    150 den bir kurua aşağı olmaz 4 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    siz kendiniz kandırısınız ellerinde patladı :)) 0 0 Yanıtla
  • erdemaslanoglu36 erdemaslanoglu36:
    adam bi kas sakatlıgı bir amilyat olusa geçmiş olsun deger bir günde 5-10 a düşer sonra ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Lübnan’a yönelik kara harekatına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki
Oscar töreni sonrası salondaki görüntüler gündem oldu Oscar töreni sonrası salondaki görüntüler gündem oldu

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:34
Arda’nın tarihi golünden önce ’’Hayır’’ diye bağıran biri var
Arda'nın tarihi golünden önce ''Hayır'' diye bağıran biri var
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail’den gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia
SON DAKİKA: Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir - Son Dakika
