Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in lüks otomobil koleksiyonu dikkat çekiyor. Nijeryalı futbolcu Lagos'ta yaklaşık 528 bin euro değerindeki Ferrari 296 GTB ile görüntülenirken garajında Lamborghini Urus, Lamborghini Revuelto, Rolls-Royce Cullinan ve Tesla Cybertruck'ın da bulunduğu belirtildi.

Victor Osimhen, kasık sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılmasına rağmen ülkesine gitti.

HAVALİMANINDA YENİ FERRARİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Osimhen, Lagos'ta havalimanından ayrılırken yeni süper otomobiliyle görüntülendi. Nijeryalı futbolcuyu havalimanında kırmızı renkli Ferrari 296 GTB karşıladı. Otomobilin yaklaşık 528 bin euro değerinde olduğu belirtildi.

GARAJINDA HANGİ OTOMOBİLLER VAR?

Osimhen'in lüks otomobil koleksiyonu Ferrari 296 GTB ile sınırlı değil. 27 yaşındaki futbolcunun garajında Lamborghini Urus, Lamborghini Revuelto, Rolls-Royce Cullinan ve Tesla Cybertruck modellerinin de bulunduğu belirtildi.

Yıldız futbolcunun sahip olduğu otomobillerin her biri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken, Osimhen'in futbol dışındaki yaşam tarzı da lüks tercihleriyle öne çıkıyor.

Victor OsimhenGalatasarayLamborghiniFerrariLagosSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Pamuk Mehmet Pamuk:
    Böyle çok para veren enayiler oldukça bu arabalara binmesi normaldir 9 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    BUKADAR ADALETSİZ DÜNYADA 5 0 Yanıtla
  • Murat Türk Murat Türk:
    Artık götürür öteki tarafada arabalarını 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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