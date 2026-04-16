Osman Oğur\'a Türkiye Şampiyonu Tebriği

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ankara'da düzenlenen Kızılay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Murat Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Osman Oğur'u tebrik etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, genç sporcunun elde ettiği başarının kentte büyük bir sevinç oluşturduğunu belirtti.

Elde edilen derecenin disiplinli çalışma ve azmin bir sonucu olduğunu ifade eden Kökrek, "Ankara'da düzenlenen Kızılay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda sporcumuz Osman Oğur'un Türkiye şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. 37 kilogram minikler kategorisinde koparma ve silkmede sergilediği başarılı performansla toplamda birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuç, öğrencilerimizin spor alanında da ne denli büyük potansiyele sahip olduğunu göstermektedir" dedi.

Eğitim kurumlarında akademik başarının yanında sportif faaliyetlere de büyük önem verdiklerini vurgulayan Kökrek, "Okullarımızda öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini desteklemek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları farklı alanlarda da başarılı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osman evladımızın elde ettiği bu başarı, diğer öğrencilerimize de örnek teşkil edecek niteliktedir. Bu vesileyle öğrencimizi yetiştiren öğretmenlerimize, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcumuzun bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kökrek, başarılarından dolayı Osman Oğur'u kutlayarak, spor hayatında üstün başarılarının devamını diledi. - AĞRI