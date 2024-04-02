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Osman Zeki Korkmaz: 'Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik' - Son Dakika
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Spor

Osman Zeki Korkmaz: 'Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, kendileri adına mücadelenin 44. dakikada bittiğini söyleyerek, 'Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik' dedi. Korkmaz, ayrıca Türk futbolunu geliştirmek için önlerinde duran 'mankurtları' temizleyeceklerini belirtti.

02.04.2024 23:17  Güncelleme: 23:19
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- Osman Zeki Korkmaz: "Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, kendileri adına mücadelenin 44. dakikada bittiğini söyleyerek, "Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri adına mücadelenin 44. dakikada bittiğini söyleyen Korkmaz, "Bu maç bizim için 44. dakikada mantıksal olarak bitti. Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik. Sonrasında kuralları yerine getirmek için sahada bulunduk. Üçüncü golden önce Alikulov'un ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerekiyordu. Bu pozisyonda Alikulov rakibine arkadan dengesiz müdahale yaptı. Sarı karttan başka izahı yok" ifadelerini kullandı.

"Bu pozisyon başlarına bela olacağı için VAR'a dahi gitmediler"

Futbol kamuoyunu maçın 44. dakikasındaki olayı yorumlamaya davet eden Osman Zeki Kormaz, "Bu karar, 'Nasıl olsa bir takım düştü, diğer takımın önüne geçmeyelim' kararıydı. Belki de başkanımıza karşı bir tavır var. Bu tavırlarını gözden geçirmeliler. Biz ne kadar takip altındaysak insanları takip ediyoruz. Türk futbolunu geliştirmek adına reaksiyonlarımız olacak. 44. dakikadaki olayda hakem VAR'a niye gitmedi? Bir Süper Lig hakemiyle aramızda diyalog geçti. VAR'a gidecekleri pozisyonları seçiyorlar diyor bir Süper Lig hakemi. Samimi bir toplantı yapacaklarsa o hakemin ismini söylerim. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Bu pozisyon başlarına bela olacağı için VAR'a dahi gitmediler. Akintola çok net bir şekilde Özcan'a çenesinden itibaren giriyor. Net müdahale var. Tartışması yok. Türk futbol tarihi bu pozisyona İstanbulspor üzerinden penaltı verilmediğini gördü" diye konuştu.

"Türk futbolunu geliştirmek için önümüzde duran bu mankurtları da aramızdan temizleyeceğiz"

VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiklerini söyleyen Korkmaz, "Bu pozisyonda ne oldu? Halil Umut Meler, Türkiye'nin en rahat penaltı veren hakemi. Bu pozisyonda maçı yönetseydi penaltıyı verirdi. 44. dakikada Türk futbolu duvara çarptı. Bu maçın 44. dakikası, hakemi ve VAR hakemi irdelenmeli. Son haftalarda sahada sadece 4 pembe formalı insan var maçı yönetecek diye gönderilen. Sanki verilen bir görevi yapar gibi. Cengiz Aytmatov'un bir romanında geçen mankurt hikayesi anlatılır. Orta Asya'da işkence gördükten sonra çukurdan çıkan insan artık mankurtlaşır. Bir hikayede mankurt annesini öldürüyor. Verilen görevi yapıyor. Biz mankurtlar değiliz, düşünen insanlarız. Türk futbolunu geliştirmek için önümüzde duran bu mankurtları da aramızdan temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osman Zeki Korkmaz: 'Pilot kameradan net görülen penaltı verilmedi ve devamında gol yedik' - Son Dakika

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