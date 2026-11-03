Osmancık Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı üst üste 9. kez şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osmancık Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı üst üste 9. kez şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Atatürk Spor Salonu'nda oynanan finalde Akça Grup Osmancık Belediyespor, Çorum Arena Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek Çorum İl Şampiyonası'nda üst üste 9. kez şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz takıma verdi.

Akça Grup Osmancık Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çorum İl Şampiyonası'nda üst üste 9. kez şampiyon oldu.

Çorum Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında Akça Grup Osmancık Belediyespor ile Çorum Arena Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Akça Grup Osmancık Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada Çorum Arena Spor Kulübü ikinci, Mecitözü Doğuş Spor Kulübü üçüncü, Bahçelievler Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyonluk kupası, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz tarafından Akça Grup Osmancık Belediyespor takımına verildi.

Kaynak: AA
OsmancıkGençlikÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Ahmet Nazif Zorlu kimdir Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi
Ahmet Nazif Zorlu’nun ardından dev şirketler kaldı İşte o markalar Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı Cezası ağır oldu Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı! Cezası ağır oldu
Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim
Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
09:11
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
08:54
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
08:21
Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
08:18
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
07:49
ABD ile İran arasında ipler koptu Gece yarısı art arda 5 patlama
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 09:22:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Osmancık Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı üst üste 9. kez şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android