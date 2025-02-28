Osmanelispor Voleybol Takımı, Beşiktaş-Kuzeyboru Maçını İzledi

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Osmanelispor Voleybol Takımı oyuncuları, Beşiktaş Voleybol-Kuzeyboru karşılaşmasını izleyerek, unutulmaz bir gün geçirdi.

Osmanelispor Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş Voleybol - Kuzeyboru maçını Fibabanka Akatlar Spor Kompleksi'nde izledi. Genç sporcular, Türkiye'nin üst düzey takımlarından ikisinin mücadelesini yerinde izleyerek hem keyifli vakit geçirdi hem de voleybol tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

"Bu tür organizasyonlarla onları desteklemeye devam edeceğiz"

Osmanelispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Voleybol Şube Sorumlusu Serkan İlhan, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Osmaneli Spor Kulüp Başkanı Fikret Atapay'a, Osmaneli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emir Güngör ve dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "Genç sporcularımızın profesyonel maçları yerinde izleyerek deneyim kazanması bizim için çok önemli. Bu tür organizasyonlarla onları desteklemeye devam edeceğiz. Osmanelispor Kız Voleybol Takımı, önümüzdeki dönemde de çeşitli organizasyonlara katılarak sporcularının gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek" dedi.

İlhan ayrıca, ulaşım desteği sağlayan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya'ya, yolculuğun konforlu geçmesini sağlayan Mehmet Işık ve Samet Işık'a teşekkürlerini iletti. - BİLECİK