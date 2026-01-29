Osmangazili badmintoncular, Türkiye Şampiyonası\'nda parladı

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 19-23 Ocak tarihlerinde Hatay'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından organize edilen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda, Osmangazi Belediyespor'un genç sporcularının kıyasıya mücadelesi izleyenlerden büyük alkış aldı. Müsabakalar sonucunda tek kızlar kategorisinde Şerife Miray Balkan ikinci, Nihan Tahran da Türkiye üçüncü oldu.

Bunun yanı sıra çift kızlar kategorisinde Nihan Tahran ve Buğlem Yavuz ikilisi ikincilik, çift erkekler kategorisinde ise Fatih Çavdar ile Turan Özden ikilisi üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediyespor alınan bu derecelerle turnuvayı kulüpler sıralamasında Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. - BURSA