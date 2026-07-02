Osmangazili Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda

OSMANGAZİ Belediyesporlu milli sporcular Tuana Özgür ile Elif Ecem Öztürk, İspanya'da düzenlenecek U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren sporcular, Avrupa'da madalya hedefliyor.

Osmangazi Belediyespor bünyesinde yetişen milli sporcular Tuana Özgür ve Elif Ecem Öztürk, U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. 6-11 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam eden başarılı sporcular, şampiyonadan Türkiye'ye madalyayla dönerek yeni bir başarının kapısını aralamayı amaçlıyor. Pek çok farklı disiplini bir arada barındıran ve dünyanın en zor sporlarından biri olarak kabul edilen modern pentatlon branşında kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Özgür ve Öztürk, şampiyona öncesinde sergiledikleri yükselen performansla ay yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi hedefliyor.

DÜNYANIN EN ZOR SPORLARINDAN BİRİ

Avrupa Şampiyonası öncesinde çalışmalarını Atıcılar Spor Tesisleri'nde sürdüren sporcular, antrenör Batuhan Öztürk yönetiminde günde yaklaşık 6 saatlik yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan antrenmanlar; koşu, yüzme, engel parkuru ile lazer tabanca atışı ve kros koşusunu kapsarken, akşam antrenmanlarıyla desteklenen programda sporcular fiziksel kapasitelerini en üst seviyeye taşımak için büyük emek harcıyor. Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra disiplin, teknik beceri ve mental güç gerektiren olimpik branşlar arasında yer alan modern pentatlonda başarı inançlarını pekiştiren sporcular, podyuma çıkarak verdikleri bu mücadeleyi elde edecekleri başarılarla taçlandırma yolundaki kararlılıklarını koruyor.

'MODERN PENTATLON DİSİPLİN GEREKTİRİYOR'

Üç yıl önce başladığı modern pentatlonda Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayan 16 yaşındaki Osmangazi Belediyesporlu sporcu Tuana Özgür, bu sporun oldukça fazla disiplin gerektirdiğini dile getirdi. İlk olarak yüzmeyle başladığı süreçte modern pentatlonun diğer branşlarıyla da kısa sürede tanışan Özgür, "Bizler de diğer yüzücülerin yüzdüğü derecelere ulaşmaya, atletlerin koştuğu dereceleri yakalamaya çalışıyoruz. Oldukça efor gerektiren bir spor. Disiplini çok gerektiriyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir spor. Ay yıldızlı formamızı her zaman üzerimizde taşımak, Avrupa Şampiyonası'na giderek bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak her zaman hayalimizdi. Bu açıdan Avrupa Şampiyonası'na gitmek bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI BİZLERE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATIYOR'

Şampiyonada mücadele edecek bir diğer Osmangazi Belediyesporlu sporcu Elif Ecem Öztürk ise 3,5 yıldır modern pentatlonla ilgilendiğini ve yüzmeyle bu spora başladığını dile getirdi. İlk başlarda okul nedeniyle çok zorlandığını kaydeden 15 yaşındaki sporcu Öztürk, "Hocalarımız bizlere okul ile sporun nasıl bir arada yürütülebileceğini anlattı. Program yaparak bunu öğrendik. İlk başlarda çok zorlanıyordum ancak şu an daha iyiyim. Koşu, engel parkuru, yüzme, eskrim ve lazer atışı gibi antrenmanlarımızda çok yüksek efor sarf ederek diğer branş sporcuları kadar başarılı olmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası bizlere ve ailelerimize büyük bir gurur yaşatıyor. Oraya gitmek bile başlı başına bir gurur. Buraya gelebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik. Bu emeklerimizin karşılığını madalyayla almak istiyoruz" dedi.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA EN İYİ ŞEKİLDE GİDİYORUZ'

Modern pentatlon branşının zorluğuna değinen Osmangazi Belediyespor Kulübü Antrenörü Batuhan Öztürk, Tuana Özgür ve Elif Ecem Öztürk'ün bu noktada üstün bir gayret gösterdiklerini söyledi. Tuana Özgür'ün Türkiye birincisi, Elif Ecem Öztürk'ün ise Türkiye ikincisi olarak U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını hatırlatan antrenör Batuhan Öztürk, şöyle konuştu:

"Branşımızın zorluğu şu: Sporcularımız bir eskrim sporcusu kadar, bir yüzücü kadar, kısacası branşımızdaki tüm disiplinlerin sporcuları kadar antrenman yapmak zorunda. Okul döneminde hem okula gidiyorlar hem de günde yaklaşık 6 saat antrenman yapıyorlar. Oldukça yoğun bir program içerisinde çalışıyorlar. Üç ulusal yarışmanın sonucunda Tuana Özgür Türkiye birincisi, Elif Ecem Öztürk ise Türkiye ikincisi oldu. Elde ettikleri bu başarılarla U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Biz sporcularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyoruz. Sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'nda elde edecekleri derecelere göre yaklaşık 12 gün sonra Litvanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak. Sezon arasında ara vermedik, çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Günlük 6 saatlik programın yanı sıra zaman zaman buna ilave olarak 3 saatlik ek antrenmanlar da yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gidiyoruz"

Ülkemizi yurt dışında temsil edecek olan Osmangazi Belediyespor sporcuları Tuana Özgür ile Elif Ecem Öztürk ve antrenör Batuhan Öztürk, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan'a teşekkür etti.