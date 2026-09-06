Osmaniye'de dev ekranda izlenen finalde Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de dev ekranda izlenen finalde Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu kutlandı

Osmaniye\'de dev ekranda izlenen finalde Filenin Sultanları\'nın Avrupa şampiyonluğu kutlandı
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Osmaniye'de, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı final karşılaşması Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi. Millilerin 3-2'lik galibiyetiyle şampiyonluk ilan edilirken, vatandaşlara yer fıstığı ve su ikram edildi, Türk bayrakları dağıtıldı.

OSMANİYE'de, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu büyük coşkuyla kutlandı. Türkiye ile İtalya arasında oynanan final karşılaşması, Osmaniye Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekrandan vatandaşlara izletildi. Meydanı dolduran vatandaşlar, karşılaşma boyunca Filenin Sultanları'nın aldığı her sayıda büyük heyecan yaşadı. Millilerin 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu ilan etmesiyle meydanda büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden vatandaşlara Osmaniye Belediyesi tarafından kentin önemli tarım ürünlerinden Osmaniye yer fıstığı ve su ikram edilirken, Türk bayrakları dağıtıldı. Şampiyonluğun ardından vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Devlet Bahçeli, Osmaniye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmaniye'de dev ekranda izlenen finalde Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de dev ekranda izlenen finalde Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika
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