Osmaniye\'de Ekstrem Sporlar Merkezi Kuruldu

Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde "Ekstrem Sporlar Merkezi" kuruldu.

Samet Aybaba Spor Tesislerinde oluşturulan merkezde, çocuklar için Survivor parkuru, kano havuzu, tırmanma alanı, tenis kortu ve plaj voleybolu gibi aktiviteler yer alıyor. Ayrıca, yine çocuklara yönelik, gitar, bilgisayar ve dart kurslarında da eğitimler sürüyor.

Tesiste incelemelerde bulunan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Bir önemli adımı daha sizler için attık. Osmaniye Ekstrem Sporlar Merkezi'ni kurduk, hayırlı olsun" dedi.

Başkan Çenet, yaz sezonuyla birlikte çocuklara yönelik sürpriz etkinlikler hazırladıklarını belirterek, "Samet Aybaba Spor Tesislerimizde Survivor parkurumuz, kano havuzumuz, tırmanma alanımız ve plaj voleybolu sahamızla çocuklarımızı hem eğlendiriyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Geçmişte çocuklar doğada zorlu şartlara bırakılarak hayatı öğrenirdi; biz bu deneyimi şimdi modern ve güvenli şartlar sunuyoruz. Belediyemiz bünyesindeki birçok sporcu milli sporcu statüsüne ulaştı. Tüm çocuklarımızın bu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Her şey, daha güzel bir Osmaniye için. Burada görev alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz" dedi. Başkan Çenet, ziyaretin ardından tesiste açılan kursları gezerek çocuklarla sohbet edip, birlikte spor aktivitelerine katılıp, eğitmenlerden bilgi aldı. - OSMANİYE