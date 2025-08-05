Osmaniye'de Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Gençlik Merkezi Açıldı

Osmaniye\'de Gençlik Merkezi Açıldı
05.08.2025 19:43  Güncelleme: 19:50
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Osmaniye Belediyesi bünyesindeki Samet Aybaba Spor Kompleksi'nde kurulan Gençlik Merkezi'nin açılışı, Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu Samet Aybaba'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Aybaba, çocukların sporla kötü alışkanlıklardan korunabileceğini vurguladı.

Osmaniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Samet Aybaba Spor Kompleksi içerisinde oluşturulan Gençlik Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışın onur konuğu olarak programa katılan Beşiktaş'ın efsane ismi Samet Aybaba, "Çocuklar ben burada turunçla top oynuyordum. O zaman futbol topu da yoktu. Sonra bir bakmışım Beşiktaş'a kaptan olmuşum" dedi.

Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Samet Aybaba Spor Kompleksi içerisinde oluşturulan Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev alırken Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşan Osmaniye'nin gururu Samet Aybaba açılışa onur konuğu olarak katıldı. Kesilen kurdelenin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet eşliğinde Spor Kompleksi içerisine kurulan Survivor Parkuru, Kano Havuzu, Tırmanma Alanı, Tenis Kortu, Plaj Voleybolu ekstrem spor alanları ile Gitar, Bilgisayar ve Dart kurs bölümlerini gezen Aybaba, Spor Kompleksi hakkında bilgiler aldı.

"Ben burada turunçla top oynuyordum"

Çocukları kötü alışkanlıklardan koruyacak etmenin spor olduğunu dile getiren Samet Aybaba, "Memleketimin güzel insanları, herkese merhaba. Çocuklar ben burada turunçla top oynuyordum. O zaman futbol topuda yoktu. Sonra bir bakmışım Beşiktaş'a kaptan olmuşum. Uzun yıllar futbolculuk hayatımız antrenörlük hayatımız oldu. Hiçbir konuda umutsuzluğa kapılmayın. Bu enteresan bir iştir sporu sevin. Dünya da bununla ilgili çalışmalar yapılıyorlar. Kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı koruyacak en önemli etken spordur. Bütün dünya bunu kabul ediyor ve uyguluyor. Lütfen geleceğimize sahip çıkalım. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Başkanımıza yaptırmış olduğu Spor Kompleksi'nden dolayı da teşekkür ederim. Faydalanacak bütün çocuklarımız da canı gönülden öpüyorum" dedi.

"Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yeni spor branşlarıyla çocuklarımızı buluşturalım istedik"

Spor Kompleksi hakkında katılımcılara bilgiler veren Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Aramızda Türk sporuna Türk Futbolu'na damga vurmuş Osmaniye'mizden çıkan bir ağabeyimiz var. Samet Aybaba'mız var. Hoş geldiniz diyoruz. Biz geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımız zaman bir rekor kırdık. Yaz Spor Okulları açıyorduk sonra dedik ki sporu 12 aya yayalım. Sporu hayatımızın her alanında her mevsimde yaşayalım. Çok güzel kayıtlar yaptık, 3 binden fazla yavrumuzu çeşitli branşlarda kayıt ettik. Bu tesisimiz zamanın şartlarında açılmış. Vakit çok çabuk değişiyor bizde Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yeni spor branşlarıyla çocuklarımızı buluşturalım istedik. Bu Spor Kompleksi'nde çocuklarımıza yeni bilişim sınıfları kurduk. Robotik kodlama sınıfları kurduk. 3D yazıcıları getirdik. Akıl ve zeka oyunları sınıfları oluşturduk. Bir taraftan da Survivor Parkuru, Kano Havuzu, Tırmanma Alanı, Tenis Kortu, Plaj Voleybolu ekstrem spor alanları oluşturduk. İstedik ki çocuklarımız sporu doyasıya yaşasın ve hayatlarının bir parçası olsun. Ortak çalıştığımız il temsilciliklerine de burada yer verdik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmaniye'de Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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