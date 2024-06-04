Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nde Mini Hentbol Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nde Mini Hentbol Şenliği Düzenlendi

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi\'nde Mini Hentbol Şenliği Düzenlendi

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nde düzenlenen mini hentbol şenliğine 12 okuldan 4 bin sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu şampiyon olurken, ödül törenine Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve diğer yetkililer katıldı. Hentbolun alt yapısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

04.06.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nde mini hentbol şenliği düzenlendi.

Kentte 12 okulun 4 bin sporcuyla katıldığı müsabakalar sonucunda 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu şampiyonluğa ulaşırken, Dede Korkut İlkokulu ikinci, Vali İsmail Fırat İlkokulu ise üçüncü oldu.

Samet Aybaba Spor Lisesi sentetik halı sahasında düzenlenen ödül törenine, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile öğrenciler katıldı.

Müsabakalar sonunda başarılı olan takımlara, protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi ve Samet Aybaba Spor Lisesi Müdürü Aylin Loş Başlamışlı, müsabakalar sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, hentbol şenliğine katılan takımlara teşekkür etti.

Kentte hentbolun alt yapısını güçlendirerek milli takımlara sporcu göndermek istediklerini ifade eden Başlamışlı, etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Samet Aybaba, Uğur Kılıç, Osmaniye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nde Mini Hentbol Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nde Mini Hentbol Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement