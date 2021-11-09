Otomobil sporlarında hafta sonu Kocaeli, Bursa ve Antalya'da yarışlar düzenlenecek

Otomobil sporlarında hafta sonu 38. Kocaeli Rallisi, Akdeniz Offroad Kupası 2. ayağı ve Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı Baja Kirmasti yarışları gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı ve Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren 38. Kocaeli Rallisi, 13-14 Kasım tarihlerinde koşulacak.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 13 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Ekipler rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçecek. 14 Kasım Pazar günü ise saat 10.30'da başlayacak ralli, saat 16.00'da ödül töreni ile son bulacak.

Baja Kupası'nın ikinci yarışı Baja Kirmasti, Bursa'da koşulacak

Bitci.com'un isim sponsorluğunu üstlendiği 4 yarıştan oluşan Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı Baja Kirmasti, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından 12-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

12 Kasım Cuma günü saat 18.30'da Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki seremoni ile başlayacak yarışa, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcu katılacak.

Son yılların gözde offroad branşı bajanın buluştuğu Baja Kirmasti organizasyonunda, seyir zevki yüksek bir mücadele olacak.

Yaklaşık 200 kilometre özel etabın koşulacağı zorlu yarış, 13 Kasım'da saat 11.30'da Uluabat'tan start alarak Warn Türkiye özel etabı ile Sincansarnıç'a uzanacak. Daha sonra Atlasköy ve Dağyenice arasında yer alan Marmara Vinç özel etabıyla gün sona erecek.

Organizasyon, 14 Kasım Pazar günü her iki etabın ters yönde geçilmesinin ardından saat 18.30'da Aloft Bursa Hotel önünde ödül töreni ile tamamlanacak.

Akdeniz Offroad Kupası 2. yarışı Antalya'da koşulacak

2021 Akdeniz Offroad Kupası 2. yarışı Antalya Offroad ve Motor Sporları Kulubü tarafından Kepez Belediyesinin katkılarıyla 14 Kasım Pazar günü Kepez'de gerçekleştirilecek.

Saat 11.00'de başlayacak yarışta ekipler, Dokumapark Modern Sanatlar Merkezi'nde yer alan ve toplam 16 kapıdan oluşan 4,80 kilometre uzunluğundaki etabı 3 kez geçecek.

Organizasyon saat 17.15'te yarışma parkurunda yapılacak ödül töreni ile son bulacak.