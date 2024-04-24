Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi

Karabük'te Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları sona erdi. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 2 grupta oynanan müsabakalara, 12 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. A Grubu'nda Osmaniye Gençlik B Grubu'nda ise Bolu Gerede Spor Kulübü lider oldu. Finallerde iki takım Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne yükselecek.

24.04.2024 17:21  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi

KARABÜK - Karabük'te Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 2 grupta oynanan müsabakalara, 12 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Maçların ardından A Grubu'nda Osmaniye Gençlik B Grubu'nda ise Bolu Gerede Spor Kulübü grubunu lider tamamladı. Grup mücadelelerinin ardından takımlar mayıs ayında yapılacak finallerde mücadele verecek. Final etabı sonunda iki takım Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne yükselecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut Karabük'te çok güzel bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını söyledi. Katılımcı sayısı olarak ise Hoşnut, "6 takımdan iki grup halinde 12 takım tek devreli lig usulüne göre oynandı. Her takımın 14 sporcu hakkı olsa da her takımda o kadar oyuncu bulunmadığı için ortalama 10 oyuncu ile geldiler diyebiliriz" dedi.

Oturarak Voleybol branşının yaklaşık bir yıl önce Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesine dahil olduktan sonra bu turnuvanın önemli olduğunu belirten Hoşnut, "Bu süreçte evrak işlemleri, takım hazırlıkları ve organizasyon süreci ile birlikte ilk düdüğü Karabük'te çalmak nasip oldu. Bu durumdan da çok umutluyuz. Türkiye Voleybol Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da ilgisi ve desteği oldukça büyük. Bundan sonra çıtanın yükseleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoşnut, başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven olmak üzere Karabük'teki organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken birkaç hafta sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları için tekrar Karabük'e geleceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmaniye, Voleybol, Gençlik, Karabük, Türkiye, Gerede, Spor, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 18:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement