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Otyakmaz: "1 puan bizim için iyidir" - Son Dakika

Otyakmaz: "1 puan bizim için iyidir"

15.01.2022 18:40

- Otyakmaz: "1 puan bizim için iyidir" Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Zor bir maç oldu" "Önümüzdeki maçlar için umutlanıyoruz" Lider Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz maçın ardından, "Bizim için zor bir maçtı.

- Otyakmaz: "1 puan bizim için iyidir"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz:

"Zor bir maç oldu"

"Önümüzdeki maçlar için umutlanıyoruz"

SİVAS - Lider Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz maçın ardından, "Bizim için zor bir maçtı. Bunun üzerine bir de hava şartları denk gelince daha zor bir maç oldu. Netice olarak 1 puan bizim için iyidir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Lider karşısında alınan 1 puanın önemine değinen Otyakmaz, "Ligi forse etmiş bir takımla oynadık ve açık ara farkla lider götürüyorlar. Bizim için zor bir maçtı. Bunun üzerine bir de hava şartları denk gelince daha zor bir maç oldu. Belki oyun kalitesi sahada istediğimiz gibi olmadı ama sahada iyi mücadele verdik. Her iki takımda da eksiklere rağmen hem bir tarafta memnun eden hem de memnun etmeyen bir sonuç oldu. Afrika Kupası'ndan dolayı Max Gradel ve Fayçal Fajr yok. 3 tane de önemli sakatımız ve 1 tane de hastamız vardı. Dolayısıyla ancak bu şartlarda bu kadar futbol oldu. Netice itibariyle 1 puan bizim için iyidir" dedi.

"Belki 1 transfer söz konusu olabilir"

Bir gazetecinin, "Taraftarlar transfer bekliyor. Bunun hakkında neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna Otyakmaz, "Taraftarımızın biraz da şöyle düşünmesini istiyoruz. Şartlarımız çok zorlaşıyor. Özellikle yabancı futbolcu maliyeti çok arttı. Bugün sahada Özkan Yiğiter vardı ve ağabeylerini de sahada hiç aratmadı. Dolayısıyla genç oyuncuları kazanmamız için biraz da transferden imtina etmemiz lazım. Hem ekonomik şartlar çok zor hem de alt yapıdaki oyuncuların önünü açmak istiyoruz. Dolayısıyla transferde bu dönemde biraz tutuk olacağız. Belki 1 transfer söz konusu olabilir. Hem eksiklerimiz var hem maç trafiğimiz var. Bu şartlarda hem Konya'dan 3 puan alıp, burada da Trabzon karşısında 1 puan almak bizi önümüzdeki maçlar için umutlandırıyor" yanıtını verdi.

Otyakmaz: 1 puan bizim için iyidir
Otyakmaz: 1 puan bizim için iyidir
Otyakmaz: 1 puan bizim için iyidir

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Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor, Sivasspor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Otyakmaz: '1 puan bizim için iyidir' - Son Dakika Spor


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