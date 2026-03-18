Oulai\'den Trabzonspor\'a kötü haber! Galatasaray derbisinde olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai, karşılaşmanın 77. dakikasında sarı kart gördü ve bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Fildişili isim, gördüğü bu kartla birlikte Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın son anlarında oyundan alınan genç oyuncu, üzüntüsü nedeniyle bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
Bu sezon takımıyla birlikte tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Oulai, 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.
