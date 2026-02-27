Oulai: Hedefimiz Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oulai: Hedefimiz Şampiyonluk

27.02.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'lu Inao Oulai, takımın başarısına odaklandığını ve şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Trabzonspor'da futbolcu Inao Oulai, Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklandığını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oulai, oyunu ciddiye alarak oynayan bir rakiple karşılaştıklarını belirterek "İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ancak ikinci yarı toparladık. Bu performansımızla beraber 3 puanı alabildik. Performansım açısından çok üst düzey maçlar oldu ama bu en üst düzeylerin arasında yer alır diyemem. Genel olarak performansımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Oulai, "Takım olarak hedeflerimiz açısından kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya kazanarak yolumuza devam etmeye ve toplayacağımız kadar puan toplamaya devam edeceğiz. Takıma yardımcı olmaya ve maç kazanmaya yardımcı olmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ben şu anda Trabzonspor'da oynuyorum. Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse bir de lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim." diye konuştu.

Takım arkadaşı Tim Jabol Folcarelli ile oynamanın avantaj olduğunu aktaran Oulai, "Folcarelli kardeşim gibi, onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca konuşuyor olması da benim için çok iyi bir avantaj. Bana yardımcı oluyor. Sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oulai: Hedefimiz Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 23:50:52. #7.13#
SON DAKİKA: Oulai: Hedefimiz Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.