Oulai Trabzonspor\'a servet kazandıracak

Gelecek sezon devreye girecek olan 10+4 yabancı kuralına yönelik hazırlıklarını hızlandıran Süper Lig devi Trabzonspor, kadrosunda köklü bir revizyona gidiyor. Hem dinamik hem de daha güçlü bir iskelet kurmayı hedefleyen bordo-mavili yönetim, transfer stratejisini ve yollarını ayıracağı isimleri netleştirmeye başladı.

OULAI İÇİN DEV KULÜPLER SIRADA

Karadeniz devinde en çok dikkat çeken gelişme, Christ Oulai'nin geleceği oldu. Chelsea, Tottenham ve Benfica gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan genç yıldız için Trabzonspor yönetimi kapıyı oldukça yüksekten açtı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON

Bordo-mavililer, Oulai'nin transferinden en az 35 milyon Euro gelir elde etmeyi amaçlıyor. Karadeniz devi, bu rakamın altında gelecek tekliflere sıcak bakmıyor.

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER

Gidecekler listesinde de hareketlilik oldukça yüksek. Zenit ve Benfica'nın yakından takip ettiği Felipe Augusto'nun satılmasına kesin gözüyle bakılırken, Oleksandr Zubkov'un 6 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor. Kiralık sözleşmeleri biterek takıma dönecek olan John Lundstram, Batista Mendy ve Muhammed Cham ise bonservisleriyle birlikte elden çıkarılacak.