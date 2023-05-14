Seçimler için sandık başına giden taraftarların oy pusulalarına yazdıkları notlar tepki çekti. Fenerbahçe taraftarının ardından Beşiktaş ve Galatasaraylıların da oy pusulalarına not yazdıkları görüldü.
Bir Beşiktaş taraftarı oy pusulasına "Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş" yazdı. Galatasaray taraftarı bir vatandaşın pusulasında ise "Şampiyon Galatasaray" ifadesi yer aldı.
Sosyal medyada gündem olan paylaşımlara tepki yağdı. Kullanıcılar, taraftarları oyları geçersiz kıldıkları için sert sözlerle eleştirdi.
Taraftarların oy pusulaları:
Son Dakika › Spor › Oy pusulası, taraftarların not defteri oldu - Son Dakika