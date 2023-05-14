Oy pusulası, taraftarların not defteri oldu

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İstanbul'da kıran kırana bir yarış var

Seçimler için sandık başına giden taraftarların oy pusulalarına yazdıkları notlar tepki çekti. Fenerbahçe taraftarının ardından Beşiktaş ve Galatasaraylıların da oy pusulalarına not yazdıkları görüldü.

"BENİM SİYASİ GÖRÜŞÜM DE BEŞİKTAŞ"

Bir Beşiktaş taraftarı oy pusulasına "Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş" yazdı. Galatasaray taraftarı bir vatandaşın pusulasında ise "Şampiyon Galatasaray" ifadesi yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan paylaşımlara tepki yağdı. Kullanıcılar, taraftarları oyları geçersiz kıldıkları için sert sözlerle eleştirdi.

Taraftarların oy pusulaları: