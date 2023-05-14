Oy pusulası, taraftarların not defteri oldu - Son Dakika
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Oy pusulası, taraftarların not defteri oldu

14.05.2023 17:46

Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına "Ali Koç istifa" yazmasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının da benzer hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı. Bir Beşiktaş taraftarı pusulaya, "Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş" yazdı. Galatasaray taraftarının pusulasında ise "Şampiyon Galatasaray" ifadesi yer aldı. Oylar geçersiz sayılacağı için taraftarların bu hareketi büyük tepki çekti.

Seçimler için sandık başına giden taraftarların oy pusulalarına yazdıkları notlar tepki çekti. Fenerbahçe taraftarının ardından Beşiktaş ve Galatasaraylıların da oy pusulalarına not yazdıkları görüldü.

"BENİM SİYASİ GÖRÜŞÜM DE BEŞİKTAŞ"

Bir Beşiktaş taraftarı oy pusulasına "Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş" yazdı. Galatasaray taraftarı bir vatandaşın pusulasında ise "Şampiyon Galatasaray" ifadesi yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan paylaşımlara tepki yağdı. Kullanıcılar, taraftarları oyları geçersiz kıldıkları için sert sözlerle eleştirdi.

Taraftarların oy pusulaları:

Oy pusulasına boydan boya not yazan Beşiktaş taraftarı eleştiri bombardımanına tutuldu
Oy pusulasına boydan boya not yazan Beşiktaş taraftarı eleştiri bombardımanına tutuldu
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oy pusulası, taraftarların not defteri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oy pusulası, taraftarların not defteri oldu - Son Dakika
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