Oy pusulasına not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Oy pusulasına not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi

28.05.2023 14:18

Takım taraftarlarından bazıları tıpkı ilk tur seçiminde olduğu gibi 2. turda da oy pusulalarına not yazdı. Bir Fenerbahçe taraftarının "Şampiyon Fenerbahçe" ve bir Galatasaray taraftarının oy pusulasına "Mauro Icardi" yazması tepki çekti. Sosyal medyada taraftarlar geçersiz oy kullandığı için eleştirildi.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Takım taraftarlarının sosyal medyada paylaştığı oy pusulaları ise tepki çekti.

TARAFTARLAR OY PUSULASINA YAZI YAZDI

Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına, "Şampiyon Fenerbahçe" yazdı. Galatasaray'a gönül veren bir taraftarın oy pusulasında ise Mauro Icardi yazarak, mührü ismin altına vurduğu görüldü.

ELEŞTİRİ ALDILAR

Sosyal medyada fotoğrafların sahibi kullanıcılar sert sözlerle eleştirildi. Oy pusulalarına yazılanları görenler, paylaşımın doğru örnek olmadığını belirtirken, taraftarlara geçersiz oy kullandığı için tepki gösterdi.

Taraftarların paylaşımlar:

YORUMLAR (2)
  • Tarık: Fenerbahçe Galatasaray ekmeğini aşını çocuklarının geleceğini kurtarır dert etme bu kafayla devam Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
  • Bekir Altay: İşte insanlar bu kadar ciddiye alıyor artık bu işi Cevap Yaz 21 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Oy pusulasına not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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