Oy pusulasına not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Takım taraftarlarının sosyal medyada paylaştığı oy pusulaları ise tepki çekti.

TARAFTARLAR OY PUSULASINA YAZI YAZDI

Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına, "Şampiyon Fenerbahçe" yazdı. Galatasaray'a gönül veren bir taraftarın oy pusulasında ise Mauro Icardi yazarak, mührü ismin altına vurduğu görüldü.

ELEŞTİRİ ALDILAR

Sosyal medyada fotoğrafların sahibi kullanıcılar sert sözlerle eleştirildi. Oy pusulalarına yazılanları görenler, paylaşımın doğru örnek olmadığını belirtirken, taraftarlara geçersiz oy kullandığı için tepki gösterdi.

Taraftarların paylaşımlar: