Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

05.02.2026 16:26
N'Golo Kante transferini tamamlayan Fenerbahçe, gözünü forvet transferine çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Sunderland forması giyen Brian Brobbey ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, kulübü Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de şimdi bütün gözler gerçekleştirilecek forvet transferine çevrildi.

BROBBEY İLE ANLAŞMA TAMAM

Bu doğrultuda Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Sunderland forması giyen 24 yaşındaki santfor Brian Brobbey ile yaptığı görüşmeler sonucunda el sıkıştı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncu için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve gelecek cevabı beklemeye geçti.

SEZON PERFORMANSI

Kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Brobbey, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Hollandalı isim, 1.80 boyunda.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • çiüçiü çiüçiü:
    Keremin attığı kazığı çıkarmak için uğraşıyorlar 3 3 Yanıtla
17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
