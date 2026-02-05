N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de şimdi bütün gözler gerçekleştirilecek forvet transferine çevrildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Sunderland forması giyen 24 yaşındaki santfor Brian Brobbey ile yaptığı görüşmeler sonucunda el sıkıştı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncu için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve gelecek cevabı beklemeye geçti.
Kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Brobbey, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Hollandalı isim, 1.80 boyunda.
Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
