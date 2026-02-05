Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de şimdi bütün gözler gerçekleştirilecek forvet transferine çevrildi.

BROBBEY İLE ANLAŞMA TAMAM

Bu doğrultuda Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Sunderland forması giyen 24 yaşındaki santfor Brian Brobbey ile yaptığı görüşmeler sonucunda el sıkıştı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncu için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve gelecek cevabı beklemeye geçti.

SEZON PERFORMANSI

Kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Brobbey, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Hollandalı isim, 1.80 boyunda.