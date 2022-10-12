Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil

12.10.2022 20:47

Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Allahyar'ı renklerine bağlayan Hull City, Fenerbahçe'den bir isim için daha harekete geçiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi sarı-lacivertlilerin scout şefi Şenol Çorlu'yu teknik ekibe katmak istiyor.

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı ancak bu kez futbolcu transferi için değil. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin scout şefi Şenol Çorlu için harekete geçiyor.

"FENERBAHÇE İZİN VERMEDEN BİR YERE GİTMEM"

Kulübü satın aldıktan sonra Hull City'de köklü değişiklikler hedefleyen Acun Ilıcalı, altyapıda yapılanma için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu. Konuya ilişkin Ajansspor'a konuşan Çorlu, "Ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" dedi. Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Son durumun bir hafta içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

UZUN YILLARDIR FENERBAHÇE'YE HİZMET EDİYOR

Fenerbahçe U21 takımının uzun yıllar teknik direktörlüğünü yapan Şenol Çorlu, son olarak 22 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Fenerbahçe A Takımı'nda görev almıştı. O dönem takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Emre Belözoğlu'nun pro lisansı olmadığı için bu belgeye sahip olan Çorlu, kulübede teknik direktör sıfatıyla yer almıştı. 60 yaşındaki Çorlu, 1984-1991 arasında Fenerbahçe'de futbol oynayıp, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil - Son Dakika
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