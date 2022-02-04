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Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı! - Son Dakika

Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!

04.02.2022 16:39

Fenerbahçe sezon başında Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı ara transfer döneminde geri çağırdı ve yeniden kadrosuna kattı. İngiltere'den geri dönen milli futbolcu, dün ilk idmanına çıktı. İsmail Kartal'dan Başakşehir maçında forma istediği öğrenilen Ozan Tufan'ın "Hazır bir şekilde geldim. Hiçbir eksiğim yok" dediği ifade edildi. Bu sözler üzerine sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar, formayı almak için istekli olan milli futbolcuya paylaşımlarıyla destek verdi.

Vitor Pereira'nın planları arasında yer almayan Ozan Tufan sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiralandı. İsmail Kartal'ın göreve gelmesi ve sarı-lacivertlilerin Elneny transferinden vazgeçmesi sonrası geri çağırılan milli futbolcu dün takımla ilk idmanına çıktı.

"TAMAMEN HAZIR GELDİM"

Fanatik'in haberine göre Milli yıldız, bir süre teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü. Ozan'ın Kartal ile yaptığı görüşmede, "Tamamen hazır bir şekilde geldim. Hiçbir eksiğim yok. Görev vermeniz halinde Başakşehir maçında forma giyebilirim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

OZAN TUFAN HAZIR GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyuncunun kısa ayrılığın ardından yeniden Fenerbahçe'ye döndüğü için mutlu olduğu dikkat çekti. Ozan'ın idmandaki görüntüsüyle de hazır olduğu izlenimini verdiği ortaya çıktı. Ozan Tufan sezonun ilk haftasında Fenerbahçe formasıyla Adana Demirspor'a karşı 14 dakika görev almış, sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

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İsmail Kartal, Ozan Tufan, Watford, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı! - Son Dakika
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