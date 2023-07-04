Acun Ilıcalı, Ozan Tufan'ın yeni sezonda formasını giyeceği takımın ismini ilan etti: Çok mutlu

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan için Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı futbolcusunun takımdan ayrılmayacağını net bir şekilde ifade etti.

"OZAN TUFAN, HULL CITY'DE KALACAK"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, benim için çok değerli bir camia. Değeri benim için her zaman büyüktür. Ozan Tufan da değerli bir oyuncu. Normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Ben öyle düşünüyorum. Ozan'a İngiltere'de güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar adına şarkılar söylüyor. Premier Lig hayali de var. Buna konsantre. Konu Beşiktaş'ı tercih etmemesi değil, Türkiye'ye dönmek istemiyor. İngiltere'de çok mutlu. Bu sene bizim için çok özel sene. Hocamızı çok seviyor. Aralarında ağabey-kardeş ilişkisi var. Hull City'de kalacak." ifadelerini kullandı.

"İLK GÖRÜŞECEĞİM KİŞİ SAYIN ALİ KOÇ OLUR"

İrfan Can Kahveci ile ilgilendikleri iddialarına ise Ilıcalı, "İrfan Can Kahveci'nin transferi gündemimizde yok. İrfan çok büyük bir yetenek, çok severim ama şu anda böyle bir şey yok. Böyle bir durumda ilk görüşeceğim kişi sayın Ali Koç olur. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil." dedi.